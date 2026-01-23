Рейтинг@Mail.ru
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/vasilev-2069781257.html
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T10:40:00+03:00
2026-01-23T10:40:00+03:00
спорт
латвия
россия
белоруссия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767726591_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_1f7ce1793d62a8a31c78a7fbfd1814d4.jpg
https://ria.ru/20260121/zaharova-2069218970.html
латвия
россия
белоруссия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767726591_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_510decca3cddbc86cd91ac8bbbeabebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, латвия, россия, белоруссия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Латвия, Россия, Белоруссия, Зимние Олимпийские игры 2026
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ

Васильев назвал запрет Латвии на показ россиян на ОИ решением больных людей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время выступления российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2026 вызвано серьезными проблемами со здоровьем.
Ранее директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис заявил, что латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Италии. До этого Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.
"Это реально больные люди. Что такое Латвия – это страна, которой Российская империя в свое время дала государственность. А теперь они нам отвечают вот такой благодарностью. Но у нас же есть замечательная поговорка: "Доктор на больных не обижается", - сказал Васильев, комментируя решение латвийской стороны.
"Но все наши реакции на действия властей Латвии направлены не на народ этой страны, а исключительно на политиков, принимающих такие решения. Конечно, и среди людей в Латвии есть отдельные (подобные) персонажи, но их значительное меньшинство. В основном в этой стране живут нормальные люди", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ
21 января, 08:38
 
СпортЛатвияРоссияБелоруссияЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала