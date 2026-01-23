"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время выступления российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2026 вызвано серьезными проблемами со здоровьем.

"Но все наши реакции на действия властей Латвии направлены не на народ этой страны, а исключительно на политиков, принимающих такие решения. Конечно, и среди людей в Латвии есть отдельные (подобные) персонажи, но их значительное меньшинство. В основном в этой стране живут нормальные люди", - подчеркнул собеседник агентства.