https://ria.ru/20260123/vasilev-2069781257.html
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T10:40:00+03:00
2026-01-23T10:40:00+03:00
2026-01-23T10:40:00+03:00
спорт
латвия
россия
белоруссия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767726591_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_1f7ce1793d62a8a31c78a7fbfd1814d4.jpg
https://ria.ru/20260121/zaharova-2069218970.html
латвия
россия
белоруссия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767726591_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_510decca3cddbc86cd91ac8bbbeabebf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, латвия, россия, белоруссия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Латвия, Россия, Белоруссия, Зимние Олимпийские игры 2026
"Больные люди": Васильев отреагировал на решение Латвии о рекламе на ОИ
Васильев назвал запрет Латвии на показ россиян на ОИ решением больных людей
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что решение руководства латвийского телевидения показывать рекламу во время выступления российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2026 вызвано серьезными проблемами со здоровьем.
Ранее директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис заявил, что латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России
и Белоруссии
на Олимпиаде в Италии
. До этого Олимпийский комитет Латвии
выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.
"Это реально больные люди. Что такое Латвия – это страна, которой Российская империя
в свое время дала государственность. А теперь они нам отвечают вот такой благодарностью. Но у нас же есть замечательная поговорка: "Доктор на больных не обижается", - сказал Васильев
, комментируя решение латвийской стороны.
"Но все наши реакции на действия властей Латвии направлены не на народ этой страны, а исключительно на политиков, принимающих такие решения. Конечно, и среди людей в Латвии есть отдельные (подобные) персонажи, но их значительное меньшинство. В основном в этой стране живут нормальные люди", - подчеркнул собеседник агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 22 февраля.