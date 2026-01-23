https://ria.ru/20260123/ushakov-2069748428.html
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с американской делегацией
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с американской делегацией - РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с американской делегацией
Встреча президента РФ Владимира Путина с американской делегацией была нацелена на то, чтобы Москва смогла получить информацию по итогам контактов США с... РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с американской делегацией
Ушаков: Москва хотела узнать о контактах США с представителями Киева
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с американской делегацией была нацелена на то, чтобы Москва смогла получить информацию по итогам контактов США с представителями Киева и Европы и уже "на двоих" с Вашингтоном определила параметры дальнейших действий, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы "на двоих" определить параметры дальнейших действий", - сообщил он.
По словам Ушакова, "следующий шаг в этом направлении был согласован". Им стали запланированные встречи в ОАЭ рабочих групп: трехсторонней рабочей группы по безопасности, которую возглавил начальник Главного управления Генерального штаба, адмирал Игорь Костюков, и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам, в которую вошли спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа. Со стороны России в них также принимали участие Ушаков и Дмитриев, со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.