https://ria.ru/20260123/ushakov-2069747810.html
Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос на Украине, заявил Ушаков
Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос на Украине, заявил Ушаков
На переговорах президента России Владимира Путина с представителями США было констатировано, что без решения территориального вопроса рассчитывать на... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T05:47:00+03:00
2026-01-23T05:47:00+03:00
2026-01-23T05:47:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069746287.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: без решения территориального вопроса на Украине не обойтись