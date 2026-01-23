Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах - РИА Новости, 23.01.2026
05:22 23.01.2026
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах - РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах
Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что часть средств из замороженных резервов РФ можно было бы направить на восстановление пострадавших территорий... РИА Новости, 23.01.2026
экономика
россия
украина
сша
юрий ушаков
экономика, россия, украина, сша, юрий ушаков
Экономика, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что часть средств из замороженных резервов РФ можно было бы направить на восстановление пострадавших территорий после заключения мирного договора между Российской Федерацией и Украиной.
Он уточнил, что РФ на переговорах с США акцентировала готовность направить один миллиард долларов в "Совет мира" по Газе из замороженных активов.
"Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Разговор по этой теме будет продолжен в двухсторонней экономической группе", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия заинтересована в урегулировании кризиса на Украине, заявил Ушаков
Экономика Россия Украина США Юрий Ушаков
 
 
