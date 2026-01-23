https://ria.ru/20260123/ushakov-2069745839.html
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах - РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах
Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что часть средств из замороженных резервов РФ можно было бы направить на восстановление пострадавших территорий... РИА Новости, 23.01.2026
экономика
россия
украина
сша
юрий ушаков
2026
Новости
ru-RU
Ушаков рассказал о переговорах о замороженных активах
Ушаков: средства из замороженных активов можно направить на восстановление