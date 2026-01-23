Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

"Сейчас 4 часа 15 минут. И самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле", - сказал помощник президента во время брифинга.

Ушаков сообщил, что встреча была содержательной, конструктивной и полезной во всех смыслах. Он также отметил, что Россия и США условились поддерживать в дальнейшем плотные контакты как по украинским, так и по другим темам.