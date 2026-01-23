https://ria.ru/20260123/ushakov-2069745521.html
Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом
Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом - РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T05:18:00+03:00
2026-01-23T05:18:00+03:00
2026-01-23T05:18:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421991_0:414:2047:1565_1920x0_80_0_0_b989e9ea9694d04d6a81d5171ae21098.jpg
https://ria.ru/20260123/ushakov-2069744235.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421991_0:290:2047:1825_1920x0_80_0_0_2e9b490802cb37f463c46b020adb1fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом
Ушаков после брифинга пожелал журналистам доброго утра
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.
С российской стороны в переговорах также принимали Ушаков
и спецпредставитель президента РФ
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер
и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум
. Встреча продолжалась почти четыре часа и продлилась до трех часов ночи. После встречи об итогах переговоров рассказал Ушаков.
"Сейчас 4 часа 15 минут. И самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле", - сказал помощник президента во время брифинга.
Ушаков сообщил, что встреча была содержательной, конструктивной и полезной во всех смыслах. Он также отметил, что Россия и США условились поддерживать в дальнейшем плотные контакты как по украинским, так и по другим темам.
"На этом я завершаю свой отчет. И пожелаю всем доброго утра", - заключил Ушаков.