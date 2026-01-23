Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал огромным потенциал у России и США для сотрудничества в различных областях.

"Вопросы дальнейшего развития двухсторонних, российско-американских отношений, обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях", - сказал Ушаков журналистам.