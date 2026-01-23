Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США

https://ria.ru/20260123/ushakov-2069744235.html
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал огромным потенциал у России и США для сотрудничества в различных областях. РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков: у России и США огромный потенциал для сотрудничества
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал огромным потенциал у России и США для сотрудничества в различных областях.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер
и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум
вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продолжалась почти 4 часа, позже об итогах переговоров рассказал Ушаков
.
"Вопросы дальнейшего развития двухсторонних, российско-американских отношений, обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях", - сказал Ушаков журналистам.