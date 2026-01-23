Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 23.01.2026 (обновлено: 05:30 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/ushakov-2069744235.html
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США - РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал огромным потенциал у России и США для сотрудничества в различных областях. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T04:55:00+03:00
2026-01-23T05:30:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/25/1495502569_0:0:2781:1565_1920x0_80_0_0_f1f0d83c33fed5ec162cdfe16fc6d1ea.jpg
https://ria.ru/20260123/abu-dabi-2069743490.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/25/1495502569_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_7d5fcc4e5dbc471b0d9a36142a9c6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США

Ушаков: у России и США огромный потенциал для сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал огромным потенциал у России и США для сотрудничества в различных областях.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продолжалась почти 4 часа, позже об итогах переговоров рассказал Ушаков.
"Вопросы дальнейшего развития двухсторонних, российско-американских отношений, обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях", - сказал Ушаков журналистам.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби, заявил Ушаков
04:48
 
В миреРоссияСШАЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала