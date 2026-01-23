https://ria.ru/20260123/ushakov-2069743345.html
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с Уиткоффом
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 23.01.2026
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с Уиткоффом
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах... РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Со стороны России
в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков
и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
. Со стороны США
- основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер
и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум
.
"Я бы сказал так, что встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий", - сказал Ушаков журналистам.