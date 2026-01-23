Рейтинг@Mail.ru
04:46 23.01.2026
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с Уиткоффом

Ушаков: встреча Путина и Уиткоффа была сфокусирована на контактах с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
"Я бы сказал так, что встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий", - сказал Ушаков журналистам.
Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа
