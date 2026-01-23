Ушаков рассказал о целях встречи Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Я бы сказал так, что встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий", - сказал Ушаков журналистам.