Ушаков прокомментировал переговоры с американской делегацией
04:37 23.01.2026 (обновлено: 11:07 23.01.2026)
Ушаков прокомментировал переговоры с американской делегацией
Ушаков прокомментировал переговоры с американской делегацией
2026
Ушаков прокомментировал переговоры с американской делегацией

В Кремле назвали переговоры Путина с делегацией США содержательными

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и помощник президента РФ Юрий Ушаков перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом были конструктивными, предельно откровенными и доверительными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В четверг Уиткофф прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.
"Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно, предельно откровенными и доверительными", - отметил Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
