ВС России владеют стратегической инициативой на поле боя, заявил Ушаков
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 23.01.2026 (обновлено: 07:00 23.01.2026)
ВС России владеют стратегической инициативой на поле боя, заявил Ушаков
Вооруженные силы РФ владеют стратегической инициативой, Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на поле боя, пока конфликт не переходит в
Дарья Буймова
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ владеют стратегической инициативой, Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на поле боя, пока конфликт не переходит в русло решения политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Ушаков о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США доносили до Киева мысль о необходимости реальных шагов, заявил Ушаков
29 декабря 2025, 20:02
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 по московскому времени, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
