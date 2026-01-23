ВС России владеют стратегической инициативой на поле боя, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ владеют стратегической инициативой, Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на поле боя, пока конфликт не переходит в русло решения политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 по московскому времени, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.