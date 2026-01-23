Рейтинг@Mail.ru
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 23.01.2026 (обновлено: 03:44 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/uitkoff-2069735989.html
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль - РИА Новости, 23.01.2026
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль
Кортеж спецпосланника президента США Стива Уиткоффа покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T03:14:00+03:00
2026-01-23T03:44:00+03:00
россия
сша
политика
москва
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061192525_0:87:3143:1855_1920x0_80_0_0_c1769fd70cc2deaf493332edd020e5ba.jpg
https://ria.ru/20260123/peregovory-2069736081.html
https://ria.ru/20260123/putin-2069723511.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061192525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3401104ad03cea35a44a1fb469d04d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, политика, москва, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков
Россия, США, Политика, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Кортеж Уиткоффа покинул Кремль

Кортеж Уиткоффа покинул Кремль после переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Кортеж спецпосланника президента США Стива Уиткоффа покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Кремль сообщил о завершении переговоров президента России Владимира Путина с Уиткоффом.
С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились более 3,5 часов
03:14
Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
00:20
 
РоссияСШАПолитикаМоскваСтив УиткоффВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала