Кортеж Уиткоффа покинул Кремль

Кортеж спецпосланника президента США Стива Уиткоффа покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
