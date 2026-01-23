Red Wings отменила чартеры в Таиланд, сообщили в АТОР

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings отменила чартеры в Таиланд, в системе бронирования перевозчика с середины января нет рейсов на Пхукет, пишет Ассоциация туроператоров (АТОР).
В начале недели авиакомпания Red Wings сообщила, что корректирует расписание шести рейсов в Хамбантоту (Шри-Ланка) и из нее в связи с дополнительным техническим обслуживанием самолета.
В ассоциации напомнили, что Red Wings заявляла на зимний сезон чартеры на Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга. "С середины января они отменены. Информацию о снятии программ подтвердили туроператоры Fun&Sun, Anex и "Интурист", которые сотрудничали с перевозчиком", - добавили в АТОР.
При этом в АТОР подчеркнули, что альтернативные рейсы есть из всех трех городов. "О корректировке полетной программы из Москвы и Екатеринбурга было известно в конце декабря, туристам предложили перебронировать туры и улететь рейсами Azur Air. Если даты совпадали, то без доплат, если количество ночей увеличивалось – за дополнительную плату", – цитирует АТОР туроператора Anex.
В Fun&Sun тоже рассказали, что пересаживают туристов на Azur Air. Туроператоры говорят, туристы в целом относятся к сложившейся ситуации с пониманием. Аннуляции туров единичны, корректировки в датах поездок незначительные, заключили в АТОР.
