Red Wings отменила чартеры в Таиланд, сообщили в АТОР
Туризм
 
19:42 23.01.2026
Red Wings отменила чартеры в Таиланд, сообщили в АТОР
Red Wings отменила чартеры в Таиланд, сообщили в АТОР
Авиакомпания Red Wings отменила чартеры в Таиланд, в системе бронирования перевозчика с середины января нет рейсов на Пхукет, пишет Ассоциация туроператоров... РИА Новости, 23.01.2026
туризм
таиланд
пхукет (остров)
шри-ланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
azur air
интурист
таиланд
пхукет (остров)
шри-ланка
таиланд, пхукет (остров), шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, интурист
Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Шри-Ланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Azur Air, Интурист
Red Wings отменила чартеры в Таиланд, сообщили в АТОР

АТОР: Red Wings отменила чартеры в Таиланд

Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings отменила чартеры в Таиланд, в системе бронирования перевозчика с середины января нет рейсов на Пхукет, пишет Ассоциация туроператоров (АТОР).
В начале недели авиакомпания Red Wings сообщила, что корректирует расписание шести рейсов в Хамбантоту (Шри-Ланка) и из нее в связи с дополнительным техническим обслуживанием самолета.
Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Мальдивах
Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Мальдивах
22 января, 13:19
"Вслед за отменой перелетов на Шри-Ланку из трех городов РФ сворачиваются рейсы в Таиланд. В системе бронирования перевозчика с середины января нет рейсов на Пхукет", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".
В ассоциации напомнили, что Red Wings заявляла на зимний сезон чартеры на Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга. "С середины января они отменены. Информацию о снятии программ подтвердили туроператоры Fun&Sun, Anex и "Интурист", которые сотрудничали с перевозчиком", - добавили в АТОР.
При этом в АТОР подчеркнули, что альтернативные рейсы есть из всех трех городов. "О корректировке полетной программы из Москвы и Екатеринбурга было известно в конце декабря, туристам предложили перебронировать туры и улететь рейсами Azur Air. Если даты совпадали, то без доплат, если количество ночей увеличивалось – за дополнительную плату", – цитирует АТОР туроператора Anex.
В Fun&Sun тоже рассказали, что пересаживают туристов на Azur Air. Туроператоры говорят, туристы в целом относятся к сложившейся ситуации с пониманием. Аннуляции туров единичны, корректировки в датах поездок незначительные, заключили в АТОР.
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы
22 января, 08:35
 
Туризм Таиланд Пхукет (остров) Шри-Ланка Ассоциация туроператоров России (АТОР) Azur Air Интурист
 
 
