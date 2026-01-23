Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что (Киеву грозят новые территориальные потери. — Прим. ред.), если только мы не заключим соглашение", — сказал он журналистам.
При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку. Журналист спросили, какие препятствия остаются для этого, на что Трамп ответил, что они те же, что и в прошлом году, и в основном касаются "пределов и границ".
Перейдя к оценке готовности к сделке Владимира Зеленского, президент США задумался, сделав паузу, но затем заявил, что тот также хотел бы заключить соглашение.
Москва не раз заявляла о готовности к урегулированию конфликта, хотя такое желание украинских властей остается под вопросом. Как отмечали в Кремле, Киеву все же пора начать договариваться, а наступление российских войск — это именно принуждение к мирному решению.
Минувшей ночью Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, встреча длилась около четырех часов, была содержательной и полезной. По словам Ушакова, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
Россия и США условились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. В Абу-Даби встретятся и главы двухсторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы замороженных активов.