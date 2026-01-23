Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

« "(Киеву грозят новые территориальные потери. — Прим. ред.), если только мы не заключим соглашение", — отметил глава Белого дома.

переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремлес американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков , встреча длилась около четырех часов, была содержательной и полезной.

Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Делегация Москвы вылетит в ОАЭ в ближайшее время, она получила инструкции от президента. В нее вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.

Как подчеркнул Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.

В Абу-Даби встретятся и главы двухсторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы замороженных активов.

Также американская делегация поделилась с Путиным впечатлениями от контактов в Давосе.