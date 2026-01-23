Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
07:04 23.01.2026 (обновлено: 08:54 23.01.2026)
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.01.2026
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине, абу-даби, стив уиткофф, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Абу-Даби, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.
"(Киеву грозят новые территориальные потери. — Прим. ред.), если только мы не заключим соглашение", — отметил глава Белого дома.

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, встреча длилась около четырех часов, была содержательной и полезной.
Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины. Делегация Москвы вылетит в ОАЭ в ближайшее время, она получила инструкции от президента. В нее вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником ГРУ Генштаба Игорем Костюковым.
Как подчеркнул Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
В Абу-Даби встретятся и главы двухсторонней группы по экономическим делам: руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы замороженных активов.
Также американская делегация поделилась с Путиным впечатлениями от контактов в Давосе.

Накануне президент США Дональд Трамп встретился в Швейцарии с Владимиром Зеленским. Переговоры продлились менее часа. Глава Белого дома назвал их хорошими и заявил, что диалог по мирному процессу продолжается.

В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампМирный план США по УкраинеАбу-ДабиСтив УиткоффЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
