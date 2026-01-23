Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил сделку по TikTok - РИА Новости, 23.01.2026
06:17 23.01.2026
Трамп подтвердил сделку по TikTok
Трамп подтвердил сделку по TikTok - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп подтвердил сделку по TikTok
Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
tiktok
oracle corporation
китай
сша
РИА Новости
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok, oracle corporation
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, TikTok, Oracle Corporation
Трамп подтвердил сделку по TikTok

Трамп подтвердил сделку с Китаем по продаже TikTok

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении.
Ранее в четверг портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что США и Китай одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake.
"Я так рад, что помог спасти TikTok! Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов, крупнейших в мире, и станет важным голосом. Наряду с другими факторами он был причиной того, что я так хорошо выступил среди молодежного электората на президентских выборах 2024 года. Я лишь надеюсь, что спустя долгое время меня будут помнить те, кто пользуется и любит TikTok", - написал президент США в Truth Social.
Он также поблагодарил членов своей администрации за то, что они помогли "довести эту сделку до очень драматичного, окончательного и прекрасного завершения".
"Я также хотел бы поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество с нами и, в конечном счете, за одобрение сделки. Он мог бы пойти другим путем, но не сделал этого, и мы ценим его решение", - добавил Трамп.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. После запуска в 2018 году оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
В миреКитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинTikTokOracle Corporation
 
 
