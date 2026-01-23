https://ria.ru/20260123/tramp-2069749784.html
Трамп подтвердил сделку по TikTok
Трамп подтвердил сделку по TikTok - РИА Новости, 23.01.2026
Трамп подтвердил сделку по TikTok
Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T06:17:00+03:00
2026-01-23T06:17:00+03:00
2026-01-23T06:17:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
tiktok
oracle corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
https://ria.ru/20251007/tramp-2046783226.html
https://ria.ru/20260122/tiktok-2069628549.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok, oracle corporation
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, TikTok, Oracle Corporation
Трамп подтвердил сделку по TikTok
Трамп подтвердил сделку с Китаем по продаже TikTok
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп подтвердил
сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении.
Ранее в четверг портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что США
и Китай
одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok
консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle
и Silver Lake.
"Я так рад, что помог спасти TikTok! Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов, крупнейших в мире, и станет важным голосом. Наряду с другими факторами он был причиной того, что я так хорошо выступил среди молодежного электората на президентских выборах 2024 года. Я лишь надеюсь, что спустя долгое время меня будут помнить те, кто пользуется и любит TikTok", - написал президент США в Truth Social.
Он также поблагодарил членов своей администрации за то, что они помогли "довести эту сделку до очень драматичного, окончательного и прекрасного завершения".
"Я также хотел бы поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина
за сотрудничество с нами и, в конечном счете, за одобрение сделки. Он мог бы пойти другим путем, но не сделал этого, и мы ценим его решение", - добавил Трамп
.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. После запуска в 2018 году оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.