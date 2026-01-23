В Госдуме заявили, что ЕГЭ нужно последовательно отменять

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ЕГЭ, как и в целом Болонская система образования, является калькой с Запада, и его нужно последовательно отменять, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Менять надо не только Болонскую систему, по этому поводу решение уже принято. Менять надо всю систему, которая была выстроена, как калька западного образования, потому что и ЕГЭ, и ОГЭ - это всё попытки выстроить систему под Болонскую. Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов", - сказал Толстой в ходе открытого диалога со студентами-участниками СВО, который прошел в Музее Победы.
В пятницу "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) провела открытый диалог со студентами-участниками СВО в Музее Победы. Студенты задали вопросы и поделились своими предложениями со спикерами из министерства науки и высшего образования, Государственной Думы, Героями России.
