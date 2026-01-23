https://ria.ru/20260123/svechnikov-2069752753.html
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России
Несмотря на пятимесячные поиски и все усилия, которые приложила семья Николая Свечникова, надежды на то, что российского пловца найдут живым, не оправдались. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T07:00:00+03:00
2026-01-23T07:00:00+03:00
2026-01-23T13:16:00+03:00
спорт
материалы риа спорт
босфор
турция
вокруг спорта
николай свечников
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:113:1051:704_1920x0_80_0_0_a4951ef119bf09c5e5899d49c64d0298.jpg
https://ria.ru/20260122/nagovitsyna-2069482790.html
босфор
турция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:119:1051:907_1920x0_80_0_0_0bf680d552199a89529e8e24abe9a053.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, материалы риа спорт, босфор, турция, вокруг спорта, николай свечников, плавание
Спорт, Материалы РИА Спорт, Босфор, Турция, Вокруг спорта, Николай Свечников, Плавание
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России
Тело утонувшего в Турции Свечникова планируют перевезти в Россию 24 января
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. Несмотря на пятимесячные поиски и все усилия, которые приложила семья Николая Свечникова, надежды на то, что российского пловца найдут живым, не оправдались.
Во вторник в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного мужчины в костюме для купания. Турецкие власти оперативно уведомили Генконсульство России в Стамбуле о страшной находке. Родственники спортсмена сразу вылетели в местное управление судмедэкспертизы, где с помощью ДНК-экспертизы устанавливали личность неизвестного. Мать спортсмена Галина Свечникова и родственница, увидевшие фотографии тела, были уверены, что морская полиция нашла именно Николая.
Вечером 21 января ДНК-тест подтвердил гибель спортсмена.
«
"Тело Свечникова выдадут семье после завершения необходимых процедур в судмедэкспертизе в ближайшее время. Что касается причины гибели, то она будет указана в отчете о вскрытии, на подготовку которого уйдет как минимум три месяца", — сообщил тогда источник РИА Новости.
«
"Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии", — говорилось в полученном агентством заявлении консульства.
Как пропал пловец: главное
- Николаю было 29 лет. Он получил звание кандидата в мастера спорта, занимался тренировками детей в Москве.
- Пловец пропал 24 августа 2025 года во время 37-го международного межконтинентального заплыва через Босфор, на протяжении 36 лет проводившегося в Турции. Три тысячи участников плыли 6,5 км, однако по окончании заплыва Свечникова не нашли.
- Поиски начались спустя почти полдня, поэтому тело (основной версией стало утопление атлета из-за несчастного случая) могло вынести течением от судов, которые уже начали плавать по Босфору к тому моменту.
- Поиски были интенсивными, однако спустя несколько месяцев были прекращены.
- Семья Свечникова тем временем всеми силами привлекала внимание к пропаже опытного спортсмена и пыталась усилить поиски. Близкие писали письма в Генеральную прокуратуру РФ, МИД РФ и Красный Крест. А еще Свечниковы расклеивали листовки по Турции и обещали внушительную награду за новую информацию о россиянине.
Адвокат семьи Альперен Чакмак был возмущен тем, что пресса и ряд Telegram-каналов публиковали и результаты ДНК-экспертизы, и фотографии тела до официальных релизов, что, по его словам, противоречит этическим нормам.
«
"Результаты ДНК-теста были опубликованы в среду вечером в турецких СМИ. Речь идет не о пресс-релизе, а о поступившей из судмедэкспертизы информации журналистам. Семья узнала о результатах после журналистов, это неэтично", - заявил адвокат и добавил, что готовится соответствующее заявление по данному поводу.
Генконсульство, в свою очередь, предложило помощь семье с оформлением свидетельства о смерти, необходимого для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от близких спортсмена. Наконец, Галина Свечникова рассказала, когда тело Николая будет отправлено на родину:
«
"Хотим перевезти 24 января, а похороны пока не знаю когда".
Накануне женщина открыла сбор средств на помощь в организации похорон и транспортировки Николая в Россию.