Рейтинг@Mail.ru
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 23.01.2026 (обновлено: 13:16 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/svechnikov-2069752753.html
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России
Несмотря на пятимесячные поиски и все усилия, которые приложила семья Николая Свечникова, надежды на то, что российского пловца найдут живым, не оправдались. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T07:00:00+03:00
2026-01-23T13:16:00+03:00
спорт
материалы риа спорт
босфор
турция
вокруг спорта
николай свечников
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:113:1051:704_1920x0_80_0_0_a4951ef119bf09c5e5899d49c64d0298.jpg
https://ria.ru/20260122/nagovitsyna-2069482790.html
босфор
турция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:119:1051:907_1920x0_80_0_0_0bf680d552199a89529e8e24abe9a053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, материалы риа спорт, босфор, турция, вокруг спорта, николай свечников, плавание
Спорт, Материалы РИА Спорт, Босфор, Турция, Вокруг спорта, Николай Свечников, Плавание
"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России

Тело утонувшего в Турции Свечникова планируют перевезти в Россию 24 января

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. Несмотря на пятимесячные поиски и все усилия, которые приложила семья Николая Свечникова, надежды на то, что российского пловца найдут живым, не оправдались.
Во вторник в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного мужчины в костюме для купания. Турецкие власти оперативно уведомили Генконсульство России в Стамбуле о страшной находке. Родственники спортсмена сразу вылетели в местное управление судмедэкспертизы, где с помощью ДНК-экспертизы устанавливали личность неизвестного. Мать спортсмена Галина Свечникова и родственница, увидевшие фотографии тела, были уверены, что морская полиция нашла именно Николая.
Вечером 21 января ДНК-тест подтвердил гибель спортсмена.
«

"Тело Свечникова выдадут семье после завершения необходимых процедур в судмедэкспертизе в ближайшее время. Что касается причины гибели, то она будет указана в отчете о вскрытии, на подготовку которого уйдет как минимум три месяца", — сообщил тогда источник РИА Новости.

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкРодственники погибшего пловца Свечникова прибыли в Стамбул для опознания тела
Родственники погибшего пловца Свечникова прибыли в Стамбул для опознания тела - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Родственники погибшего пловца Свечникова прибыли в Стамбул для опознания тела
«

"Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии", — говорилось в полученном агентством заявлении консульства.

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкМать пловца Галина Свечникова, прибывшая в управление судебно-медицинской экспертизы в Стамбуле
Мать пловца Галина Свечникова, прибывшая в управление судебно-медицинской экспертизы в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Мать пловца Галина Свечникова, прибывшая в управление судебно-медицинской экспертизы в Стамбуле

Как пропал пловец: главное

  • Николаю было 29 лет. Он получил звание кандидата в мастера спорта, занимался тренировками детей в Москве.
  • Пловец пропал 24 августа 2025 года во время 37-го международного межконтинентального заплыва через Босфор, на протяжении 36 лет проводившегося в Турции. Три тысячи участников плыли 6,5 км, однако по окончании заплыва Свечникова не нашли.
  • Поиски начались спустя почти полдня, поэтому тело (основной версией стало утопление атлета из-за несчастного случая) могло вынести течением от судов, которые уже начали плавать по Босфору к тому моменту.
  • Поиски были интенсивными, однако спустя несколько месяцев были прекращены.
  • Семья Свечникова тем временем всеми силами привлекала внимание к пропаже опытного спортсмена и пыталась усилить поиски. Близкие писали письма в Генеральную прокуратуру РФ, МИД РФ и Красный Крест. А еще Свечниковы расклеивали листовки по Турции и обещали внушительную награду за новую информацию о россиянине.
© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников

Что было после опознания

Адвокат семьи Альперен Чакмак был возмущен тем, что пресса и ряд Telegram-каналов публиковали и результаты ДНК-экспертизы, и фотографии тела до официальных релизов, что, по его словам, противоречит этическим нормам.
«

"Результаты ДНК-теста были опубликованы в среду вечером в турецких СМИ. Речь идет не о пресс-релизе, а о поступившей из судмедэкспертизы информации журналистам. Семья узнала о результатах после журналистов, это неэтично", - заявил адвокат и добавил, что готовится соответствующее заявление по данному поводу.

Генконсульство, в свою очередь, предложило помощь семье с оформлением свидетельства о смерти, необходимого для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от близких спортсмена. Наконец, Галина Свечникова рассказала, когда тело Николая будет отправлено на родину:
«
"Хотим перевезти 24 января, а похороны пока не знаю когда".
Накануне женщина открыла сбор средств на помощь в организации похорон и транспортировки Николая в Россию.
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист
22 января, 08:23
 
СпортМатериалы РИА СпортБосфорТурцияВокруг спортаНиколай СвечниковПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала