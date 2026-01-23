"Это неэтично": что шокировало близких утонувшего пловца из России

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Андрей Васильчин. Несмотря на пятимесячные поиски и все усилия, которые приложила семья Николая Свечникова, надежды на то, что российского пловца найдут живым, не оправдались.

Во вторник в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного мужчины в костюме для купания. Турецкие власти оперативно уведомили Генконсульство России в Стамбуле о страшной находке. Родственники спортсмена сразу вылетели в местное управление судмедэкспертизы, где с помощью ДНК-экспертизы устанавливали личность неизвестного. Мать спортсмена Галина Свечникова и родственница, увидевшие фотографии тела, были уверены, что морская полиция нашла именно Николая.

Вечером 21 января ДНК-тест подтвердил гибель спортсмена.

« "Тело Свечникова выдадут семье после завершения необходимых процедур в судмедэкспертизе в ближайшее время. Что касается причины гибели, то она будет указана в отчете о вскрытии, на подготовку которого уйдет как минимум три месяца", — сообщил тогда источник РИА Новости.

« "Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии", — говорилось в полученном агентством заявлении консульства.

Как пропал пловец: главное

Николаю было 29 лет. Он получил звание кандидата в мастера спорта, занимался тренировками детей в Москве.

Пловец пропал 24 августа 2025 года во время 37-го международного межконтинентального заплыва через Босфор, на протяжении 36 лет проводившегося в Турции. Три тысячи участников плыли 6,5 км, однако по окончании заплыва Свечникова не нашли.

Поиски начались спустя почти полдня, поэтому тело (основной версией стало утопление атлета из-за несчастного случая) могло вынести течением от судов, которые уже начали плавать по Босфору к тому моменту.

Поиски были интенсивными, однако спустя несколько месяцев были прекращены.

Семья Свечникова тем временем всеми силами привлекала внимание к пропаже опытного спортсмена и пыталась усилить поиски. Близкие писали письма в Генеральную прокуратуру РФ, МИД РФ и Красный Крест. А еще Свечниковы расклеивали листовки по Турции и обещали внушительную награду за новую информацию о россиянине.

© Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников © Фото : соцсети Николая Свечникова Николай Свечников

Что было после опознания

Адвокат семьи Альперен Чакмак был возмущен тем, что пресса и ряд Telegram-каналов публиковали и результаты ДНК-экспертизы, и фотографии тела до официальных релизов, что, по его словам, противоречит этическим нормам.

« "Результаты ДНК-теста были опубликованы в среду вечером в турецких СМИ. Речь идет не о пресс-релизе, а о поступившей из судмедэкспертизы информации журналистам. Семья узнала о результатах после журналистов, это неэтично", - заявил адвокат и добавил, что готовится соответствующее заявление по данному поводу.

Генконсульство, в свою очередь, предложило помощь семье с оформлением свидетельства о смерти, необходимого для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от близких спортсмена. Наконец, Галина Свечникова рассказала, когда тело Николая будет отправлено на родину:

« "Хотим перевезти 24 января, а похороны пока не знаю когда".