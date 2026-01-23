Суд освободил бизнесмена Пономарева от срока по делу о хищении векселей

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мосгорсуд освободил от 14-летнего срока лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного судебными тяжбами с IKEA, по делу о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более 1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости адвокат Марина Андреева.