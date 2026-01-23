Суд освободил бизнесмена Пономарева от срока по делу о хищении векселей

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мосгорсуд освободил от 14-летнего срока лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного судебными тяжбами с IKEA, по делу о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более 1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости адвокат Марина Андреева.
Приговор Пономареву вынесли в сентябре 2025 года.
"Его освободили от наказания в связи с тем, что истек срок привлечения к уголовной ответственности, соответственно, его освободили по статье 159 части 4 (мошенничество) и по части 4 статьи 174 УК РФ (легализация доходов)", - сказала адвокат.
Андреева отметила, что апелляционная инстанция оставила в силе решение об удовлетворении иска Лесбанка и конфискации имущества Пономарева. Защита планирует подать жалобу в вышестоящем суде.
Бизнесмен по-прежнему остается под арестом по другому уголовному делу.
В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к десяти годам и двум месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены. Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил по первому приговору восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более десяти лет, касается непосредственно хищений.