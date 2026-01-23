Рейтинг@Mail.ru
Суд освободил бизнесмена Пономарева от срока по делу о хищении векселей - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/sud-2069989264.html
Суд освободил бизнесмена Пономарева от срока по делу о хищении векселей
Суд освободил бизнесмена Пономарева от срока по делу о хищении векселей - РИА Новости, 23.01.2026
Суд освободил бизнесмена Пономарева от срока по делу о хищении векселей
Мосгорсуд освободил от 14-летнего срока лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного судебными тяжбами с IKEA, по делу о хищении у Лесбанка... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:54:00+03:00
2026-01-23T21:54:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
республика крым
константин пономарев (бизнесмен)
ikea international group
московский городской суд
кубаньэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260123/sud-2069986333.html
https://ria.ru/20260123/sud-2069974879.html
россия
московская область (подмосковье)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), республика крым, константин пономарев (бизнесмен), ikea international group, московский городской суд, кубаньэнерго
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Республика Крым, Константин Пономарев (бизнесмен), IKEA International Group, Московский городской суд, Кубаньэнерго
Суд освободил бизнесмена Пономарева от срока по делу о хищении векселей

Суд освободил бизнесмена Пономарева по делу о хищении векселей на 1 млрд руб

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мосгорсуд освободил от 14-летнего срока лишения свободы бизнесмена Константина Пономарева, известного судебными тяжбами с IKEA, по делу о хищении у Лесбанка векселей крупных российских банков общей стоимостью более 1 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости адвокат Марина Андреева.
Приговор Пономареву вынесли в сентябре 2025 года.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Воронежский суд допросил следователя, который работал по делу Муминджанова
Вчера, 21:25
"Его освободили от наказания в связи с тем, что истек срок привлечения к уголовной ответственности, соответственно, его освободили по статье 159 части 4 (мошенничество) и по части 4 статьи 174 УК РФ (легализация доходов)", - сказала адвокат.
Андреева отметила, что апелляционная инстанция оставила в силе решение об удовлетворении иска Лесбанка и конфискации имущества Пономарева. Защита планирует подать жалобу в вышестоящем суде.
Бизнесмен по-прежнему остается под арестом по другому уголовному делу.
В декабре 2020 года Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к десяти годам и двум месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены. Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил по первому приговору восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более десяти лет, касается непосредственно хищений.
Охранники, задержанные по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ
Вчера, 20:08
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Республика КрымКонстантин Пономарев (бизнесмен)IKEA International GroupМосковский городской судКубаньэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала