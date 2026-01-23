В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ

Следствие полагает, что в среду Гатиев, Читанава и еще один фигурант, являющиеся охранниками магазина "Перекресток", в ТЦ "Сити Молл" заподозрили посетителя в краже имущества.

"Затем с целью убийства потерпевшего совершили нападение на него, в ходе которого повалили его на пол, после чего совершили удушение", - пояснили в пресс-службе.