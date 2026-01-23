Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 23.01.2026 (обновлено: 20:30 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/sud-2069974879.html
В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ
В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ - РИА Новости, 23.01.2026
В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ
Суд заключил под стражу двоих охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:08:00+03:00
2026-01-23T20:30:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069977779_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_786a055099bc58703b9bac7dba24cdb5.jpg
https://ria.ru/20260123/draka-2069967814.html
https://ria.ru/20260123/sk-2069907967.html
санкт-петербург
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069977779_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f592106ba000cdaff9c7830839b83a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район
В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ

Суд арестовал 2 охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramОхранники, задержанные по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге
Охранники, задержанные по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Охранники, задержанные по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Суд заключил под стражу двоих охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамрико Читанавы и Исмаила Гатиева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц - ред.) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Подмосковном ТЦ девочки-подростки избили школьницу в туалете
Вчера, 19:18
Следствие полагает, что в среду Гатиев, Читанава и еще один фигурант, являющиеся охранниками магазина "Перекресток", в ТЦ "Сити Молл" заподозрили посетителя в краже имущества.
"Затем с целью убийства потерпевшего совершили нападение на него, в ходе которого повалили его на пол, после чего совершили удушение", - пояснили в пресс-службе.
Ранее региональное ГУМВД сообщало, что вечером 21 января после конфликта с охранниками в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Установлено, что потерпевший скончался от механической асфиксии. Третий сотрудник охраны скрылся, его розыскивают.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры
Вчера, 16:24
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПриморский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала