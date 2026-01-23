В Петербурге суд арестовал охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Суд заключил под стражу двоих охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамрико Читанавы и Исмаила Гатиева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц - ред.) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что в среду Гатиев, Читанава и еще один фигурант, являющиеся охранниками магазина "Перекресток", в ТЦ "Сити Молл" заподозрили посетителя в краже имущества.
"Затем с целью убийства потерпевшего совершили нападение на него, в ходе которого повалили его на пол, после чего совершили удушение", - пояснили в пресс-службе.
Ранее региональное ГУМВД сообщало, что вечером 21 января после конфликта с охранниками в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Установлено, что потерпевший скончался от механической асфиксии. Третий сотрудник охраны скрылся, его розыскивают.