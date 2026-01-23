https://ria.ru/20260123/strategija-2069890507.html
В ЕК заявили, что стратегия ЕС готовится с учетом геополитических событий
В ЕК заявили, что стратегия ЕС готовится с учетом геополитических событий - РИА Новости, 23.01.2026
В ЕК заявили, что стратегия ЕС готовится с учетом геополитических событий
Анонсированная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее на этой неделе новая стратегия ЕС о собственной безопасности готовится с учетом последних... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:12:00+03:00
2026-01-23T15:12:00+03:00
2026-01-23T15:12:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260123/orban-2069776817.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК заявили, что стратегия ЕС готовится с учетом геополитических событий
ЕК: новая стратегия безопасности ЕС готовится с учетом геополитических событий
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Анонсированная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее на этой неделе новая стратегия ЕС о собственной безопасности готовится с учетом последних геополитических событий, сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Стратегия безопасности, о которой вы упомянули, это действительно то, что в настоящее время готовится с учетом многих геополитических событий, которые мы наблюдаем, с которыми сталкиваемся", - сказала она.
По словам представителя ЕК
, об этом, в том числе, речь шла на заседавшем в пятницу на уровне еврокомиссаров Совете по безопасности Еврокомиссии.