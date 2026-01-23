Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили повысить стипендию - РИА Новости, 23.01.2026
02:12 23.01.2026 (обновлено: 11:00 23.01.2026)
В Госдуме предложили повысить стипендию
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу... РИА Новости, 23.01.2026
общество, россия, сергей миронов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили повысить стипендию

РИА Новости: Миронов предложил повысить стипендию очникам до 18,9 тысячи рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18 900 рублей в месяц.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Госдуме предложили снизить плату за общежитие для студентов
24 августа 2025, 01:07
"Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составляет более 18 900 рублей, а повышение стипендии до этого уровня позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.
По его словам, большинство студентов совмещают учебу с работой.
"Точнее, работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий", - считает лидер партии.
Миронов также сообщил, что считает необходимым проводить ежегодную индексацию стипендий.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов
24 июня 2025, 02:32
 
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
