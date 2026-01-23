США продлили лицензию на деятельность сербской NIS до 20 февраля

БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, передает Радио и телевидение Сербии.
"Американская администрация в письме минфину Сербии сообщила условия, при которых действует лицензия на продолжение работы NIS до 20 февраля", - передает телеканал.
Среди главных требований - чтобы финансовые операции NIS не включали субъекты США и другие субъекты под американскими санкциями.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в понедельник, что "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS под санкциями США и венгерская нефтегазовая компания MOL согласовали основные положения будущего договора о продаже, государство Сербия увеличит свою долю на 5% за счет венгров. Во вторник она указала, что документы по сделке были направлены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Нефтеперерабатывающий завод NIS, который был остановлен под санкциями США с 9 октября, после получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются 27 января.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
