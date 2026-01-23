Белый дом рассказал о составе делегации США на переговорах в Абу-Даби

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США на переговорах в Абу-Даби представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщили РИА Новости в Белом доме.