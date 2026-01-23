Рейтинг@Mail.ru
Белый дом рассказал о составе делегации США на переговорах в Абу-Даби
17:16 23.01.2026 (обновлено: 17:28 23.01.2026)
Белый дом рассказал о составе делегации США на переговорах в Абу-Даби
Белый дом рассказал о составе делегации США на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 23.01.2026
Белый дом рассказал о составе делегации США на переговорах в Абу-Даби
США на переговорах в Абу-Даби представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии... РИА Новости, 23.01.2026
Белый дом рассказал о составе делегации США на переговорах в Абу-Даби

США в ОАЭ представляют главком НАТО, Дрисколл, Уиткофф, Кушнер и Грюнбаум

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. США на переговорах в Абу-Даби представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщили РИА Новости в Белом доме.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинскую сторону сообщил, что делегации России, Украины и США в Абу-Даби сейчас проводят неформальные встречи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил эти сведения.
Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
