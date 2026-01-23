Рейтинг@Mail.ru
05:27 23.01.2026
США много сделали для подготовки встречи в Абу-Даби, заявил Ушаков
в мире
сша
абу-даби
юрий ушаков
в мире, сша, абу-даби, юрий ушаков
В мире, США, Абу-Даби, Юрий Ушаков
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США многое сделали для подготовки встречи в Абу-Даби и рассчитывают на ее успех, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Вернусь к уже сегодняшней встрече рабочей группы по вопросам безопасности. Американцы, надо признать, много сделали для ее подготовки, и они надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании", - сказал Ушаков журналистам.
"Они (американцы - ред.) надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании", - сказал Ушаков журналистам.
