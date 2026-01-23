https://ria.ru/20260123/ssha-2069746432.html
США много сделали для подготовки встречи в Абу-Даби, заявил Ушаков
США многое сделали для подготовки встречи в Абу-Даби и рассчитывают на ее успех, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США многое сделали для подготовки встречи в Абу-Даби и рассчитывают на ее успех, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Вернусь к уже сегодняшней встрече рабочей группы по вопросам безопасности. Американцы, надо признать, много сделали для ее подготовки, и они надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренность о мирном урегулировании", - сказал Ушаков
журналистам.
