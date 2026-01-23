https://ria.ru/20260123/ssha-2069744086.html
США дали оценку контактам в Европе на встрече с Путиным, заявил Ушаков
США дали оценку контактам в Европе на встрече с Путиным, заявил Ушаков
Американские представители в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным дали оценку своим контактам, которые ранее состоялись во Флориде и Европе, РИА Новости, 23.01.2026
