США дали оценку контактам в Европе на встрече с Путиным, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
04:54 23.01.2026 (обновлено: 06:47 23.01.2026)
США дали оценку контактам в Европе на встрече с Путиным, заявил Ушаков
США дали оценку контактам в Европе на встрече с Путиным, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
США дали оценку контактам в Европе на встрече с Путиным, заявил Ушаков
Американские представители в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным дали оценку своим контактам, которые ранее состоялись во Флориде и Европе, РИА Новости, 23.01.2026
в мире
россия
флорида
сша
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
россия
флорида
сша
в мире, россия, флорида, сша, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф
В мире, Россия, Флорида, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф
США дали оценку контактам в Европе на встрече с Путиным, заявил Ушаков

Ушаков: Уиткофф на встрече с Путиным дал оценку контактам во Флориде и Европе

Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американские представители в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным дали оценку своим контактам, которые ранее состоялись во Флориде и Европе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным.
"Они дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря, января, в Мар-а-Лаго во Флориде и ряде европейских столиц", - сказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что переговоры продлились почти четыре часа. С российской стороны в них также принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным рассказали о Давосе, заявил Ушаков
В миреРоссияФлоридаСШАВладимир ПутинЮрий УшаковСтив Уиткофф
 
 
