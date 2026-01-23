США строят планы на период после конфликта на Украине, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Представители США уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать совместно с Россией после урегулирования украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.