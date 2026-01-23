Рейтинг@Mail.ru
04:50 23.01.2026 (обновлено: 05:37 23.01.2026)
США строят планы на период после конфликта на Украине, заявил Ушаков
США строят планы на период после конфликта на Украине, заявил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Представители США уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать совместно с Россией после урегулирования украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Американские представители уже строят определенные планы (на совместные проекты с Россией - ред.), которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.
