Спецоперация, 23 января: ВС России нанесли удары возмездия по ВПК Украины

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в течение прошедшей недели нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ за период с 17 по 23 января.

Кроме того, поражение было нанесено складам боеприпасов и горючего, цехам производства, местам хранения, предполетной подготовки и запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Потери ВСУ на всех направлениях СВО за неделю превысили 8810 военнослужащих. Также украинские войска лишились девяти танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ , 116 боевых бронированных машин, 75 артиллерийских орудий. Уничтожены 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе, три западного производства, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса "Оса".

Средства ПВО за неделю сбили 35 управляемых авиабомб, 47 снарядов РСЗО HIMARS производства США , семь управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1468 беспилотника самолётного типа.

Нерешенный вопрос

Также Трамп выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта.

Зеленский, в свою очередь, обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы . Кроме того, по, его словам, нерешённым остаётся вопрос территорий.

Определили "на двоих"

Как сообщил потом помощник президента РФ Юрий Ушаков , переговоры, на которых впервые присутствовал комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум, были содержательными, конструктивными и откровенными.

Встреча, по его словам, была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американской стороны с украинской, а также с европейскими партнерами и после этого "уже на двоих" определить параметры дальнейших действий. Кроме того, он подчеркнул, что Россия искренне заинтересована в урегулировании кризиса политико-дипломатическими методами.

Новые переговоры

Также Ушаков рассказал, что в пятницу пройдёт первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. Российскую переговорную группу, куда вошли представители Минобороны РФ, возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговорная группа будет состоять из представителей Минобороны. Они уже получили инструкции от Путина. Переговоры, по его словам, состоятся и в пятницу, и в субботу, если будет необходимо.

По данным портала Axios, главной темой переговоров в Абу-Даби станет территориальный вопрос. Также к ним должен присоединиться министр армии США Дэниел Дрисколл.

Зеленский, согласно агентству "Укринформ", заявил, что на трёхсторонней встрече будет обсуждаться вопрос Донбасса . Украинское издание "Главком" сообщило, что Зеленский включил в украинскую делегацию замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.

Телеканал Sky News со ссылкой на своего корреспондента Салли Локвуд в середине дня сообщил, что переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались. В офисе Зеленского заявили, что переговоры не стартовали, но часть прибывших команд может проводить неформальные обсуждения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ, согласно которым в Абу-Даби проходят неофициальные встречи между Россией, США и Украиной.

Ситуация крайне сложная

Зеленский, по данным агентства "Укринформ", утверждает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово.

Советник Зеленского Александр Камышин сообщил, что Киев рассчитывает в 2026 году привлечь инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины на сумму более миллиарда долларов.

Бывший руководитель уголовно-исполнительной службы Украины и его сообщники подозреваются в растрате 340 тысяч долларов на оборонных закупках, сообщил офис генпрокурора Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы продуктов и лекарств и по возможности покинуть территорию города на фоне энергетического кризиса. Ситуация, по его словам, крайне сложная, но это может быть ещё не самый сложный момент.