Спецоперация, 23 января: ВС России нанесли удары возмездия по ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 23.01.2026
Спецоперация, 23 января: ВС России нанесли удары возмездия по ВПК Украины
Спецоперация, 23 января: ВС России нанесли удары возмездия по ВПК Украины
Российские Вооружённые силы в течение прошедшей недели нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:56:00+03:00
2026-01-23T17:56:00+03:00
Спецоперация, 23 января: ВС России нанесли удары возмездия по ВПК Украины

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в течение прошедшей недели нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ за период с 17 по 23 января.
Кроме того, поражение было нанесено складам боеприпасов и горючего, цехам производства, местам хранения, предполетной подготовки и запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова
Вчера, 06:38
Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населённым пунктом Симиновка в Харьковской области. Также, как напомнили в МО РФ, в течение недели были освобождены Приволье и Новопавловка в ДНР, Прилуки и Павловка в Запорожской области,
Потери ВСУ на всех направлениях СВО за неделю превысили 8810 военнослужащих. Также украинские войска лишились девяти танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, 116 боевых бронированных машин, 75 артиллерийских орудий. Уничтожены 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.
За неделю ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе, три западного производства, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса "Оса".
Средства ПВО за неделю сбили 35 управляемых авиабомб, 47 снарядов РСЗО HIMARS производства США, семь управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1468 беспилотника самолётного типа.

Нерешенный вопрос

Накануне президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. Встреча длилась примерно час. После неё Трамп заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине. Он оценил встречу как хорошую и отметил, что переговоры продолжаются.
Украинский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Украине только наемники иностранного легиона не ушли в штурмовики
Вчера, 06:43
Также Трамп выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта.
Зеленский, в свою очередь, обвинил Трампа в эгоизме и игнорировании интересов Европы. Кроме того, по, его словам, нерешённым остаётся вопрос территорий.

Определили "на двоих"

Накануне вечером в Москву прибыли спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. В Кремле встречу с ними провёл Путин, переговоры длились более трёх часов.
Как сообщил потом помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры, на которых впервые присутствовал комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум, были содержательными, конструктивными и откровенными.
Встреча, по его словам, была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американской стороны с украинской, а также с европейскими партнерами и после этого "уже на двоих" определить параметры дальнейших действий. Кроме того, он подчеркнул, что Россия искренне заинтересована в урегулировании кризиса политико-дипломатическими методами.
Работа инженерных войск в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Сгорает за неделю": в США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации
Вчера, 02:35

Новые переговоры

Также Ушаков рассказал, что в пятницу пройдёт первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. Российскую переговорную группу, куда вошли представители Минобороны РФ, возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговорная группа будет состоять из представителей Минобороны. Они уже получили инструкции от Путина. Переговоры, по его словам, состоятся и в пятницу, и в субботу, если будет необходимо.
По данным портала Axios, главной темой переговоров в Абу-Даби станет территориальный вопрос. Также к ним должен присоединиться министр армии США Дэниел Дрисколл.
Зеленский, согласно агентству "Укринформ", заявил, что на трёхсторонней встрече будет обсуждаться вопрос Донбасса. Украинское издание "Главком" сообщило, что Зеленский включил в украинскую делегацию замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.
Телеканал Sky News со ссылкой на своего корреспондента Салли Локвуд в середине дня сообщил, что переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались. В офисе Зеленского заявили, что переговоры не стартовали, но часть прибывших команд может проводить неформальные обсуждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ, согласно которым в Абу-Даби проходят неофициальные встречи между Россией, США и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, заявил Песков
Вчера, 12:43

Ситуация крайне сложная

Зеленский, по данным агентства "Укринформ", утверждает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово.
Советник Зеленского Александр Камышин сообщил, что Киев рассчитывает в 2026 году привлечь инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины на сумму более миллиарда долларов.
Бывший руководитель уголовно-исполнительной службы Украины и его сообщники подозреваются в растрате 340 тысяч долларов на оборонных закупках, сообщил офис генпрокурора Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы продуктов и лекарств и по возможности покинуть территорию города на фоне энергетического кризиса. Ситуация, по его словам, крайне сложная, но это может быть ещё не самый сложный момент.
Украина заказала у немецкого оборонного концерна Diehl Defence 18 систем зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Хельмута Рауха. По его словам, в будущем Киев намерен закупить дополнительные пусковые установки.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на севере ДНР
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
