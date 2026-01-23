Президент ЮАР не получал приглашения в Совет мира

Рейтинг@Mail.ru
00:00 23.01.2026 (обновлено: 01:27 23.01.2026)
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что не получал от президента США Дональда Трампа приглашения присоединиться к "Совету мира". РИА Новости, 23.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, юар, вашингтон (штат), сирил рамафоса
В мире, США, Дональд Трамп, ЮАР, Вашингтон (штат), Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что не получал от президента США Дональда Трампа приглашения присоединиться к "Совету мира".
"Я не был приглашен президентом Трампом по поводу этого совета директоров мира. Я даже не смотрю входящую почту. Я не был приглашен", - сказал он журналистам. Трансляцию вела телерадиовещательная корпорация SABC.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
20 января, 21:10
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам ряда государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента.
Отношения между Вашингтоном и Преторией значительно обострились после заявлений Трампа о якобы притеснении белого населения в ЮАР. В ходе личной встречи с Рамафосой в мае 2025 года Трамп решил показать видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, и назвал происходящее геноцидом. Южноафриканские власти впоследствии неоднократно отрицали подобные утверждения, указывая, что проблемы с преступностью затрагивают все слои населения.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.
МИД Бельгии Максим Прево - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Бельгия опровергла информацию о присоединении к Совету мира
Вчера, 23:52
 
В миреСШАДональд ТрампЮАРВашингтон (штат)Сирил Рамафоса
 
 
