Президент ЮАР не получал приглашения в Совет мира

ПРЕТОРИЯ, 23 янв - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что не получал от президента США Дональда Трампа приглашения присоединиться к "Совету мира".
"Я не был приглашен президентом Трампом по поводу этого совета директоров мира. Я даже не смотрю входящую почту. Я не был приглашен", - сказал он журналистам. Трансляцию вела телерадиовещательная корпорация SABC.
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
20 января, 21:10
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам ряда государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента.
Отношения между Вашингтоном и Преторией значительно обострились после заявлений Трампа о якобы притеснении белого населения в ЮАР. В ходе личной встречи с Рамафосой в мае 2025 года Трамп решил показать видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, и назвал происходящее геноцидом. Южноафриканские власти впоследствии неоднократно отрицали подобные утверждения, указывая, что проблемы с преступностью затрагивают все слои населения.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.