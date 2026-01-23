С Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С поверхности Солнца полностью исчезло самое крупное из возникших в прошлом году скоплений пятен, ИКИ РАН. С поверхности Солнца полностью исчезло самое крупное из возникших в прошлом году скоплений пятен, сообщили в Лаборатории солнечной астрономииРАН.

"От крупнейшего в прошлом году комплекса солнечных пятен 4294-4298 за два месяца не осталось буквально ничего — к Земле из-за горизонта вышла соответствующая область Солнца", — говорится в Telegram-канале учреждения.

Как уточнили в лаборатории, на пике комплекс пятен имел суммарную площадь около 2,3 тысячи единиц (миллионных долей солнечной полусферы). Это было одно из самых больших значений в истории.

"Для сравнения: область 4341, породившая события предыдущей недели, в том числе крупнейший в XXI веке радиационный шторм, имела на момент этих событий площадь всего 500 единиц", — рассказали ученые.