10:44 23.01.2026 (обновлено: 11:33 23.01.2026)
С Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен
С поверхности Солнца полностью исчезло самое крупное из возникших в прошлом году скоплений пятен, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramКомплекс пятен исчез с Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Комплекс пятен исчез с Солнца
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С поверхности Солнца полностью исчезло самое крупное из возникших в прошлом году скоплений пятен, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"От крупнейшего в прошлом году комплекса солнечных пятен 4294-4298 за два месяца не осталось буквально ничего — к Земле из-за горизонта вышла соответствующая область Солнца", — говорится в Telegram-канале учреждения.
Как уточнили в лаборатории, на пике комплекс пятен имел суммарную площадь около 2,3 тысячи единиц (миллионных долей солнечной полусферы). Это было одно из самых больших значений в истории.
"Для сравнения: область 4341, породившая события предыдущей недели, в том числе крупнейший в XXI веке радиационный шторм, имела на момент этих событий площадь всего 500 единиц", — рассказали ученые.
При этом за все время существования исчезнувшая область так и не смогла произвести ни одного крупного взрыва. Солнце просто поглотило всю массу пятен и связанной с ними энергии.
Земля
Российская академия наук
Мощные вспышки на Солнце
 
 
