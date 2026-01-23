https://ria.ru/20260123/solntse-2069782421.html
С Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
С поверхности Солнца полностью исчезло самое крупное из возникших в прошлом году скоплений пятен, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ
РАН.
"От крупнейшего в прошлом году комплекса солнечных пятен 4294-4298 за два месяца не осталось буквально ничего — к Земле
из-за горизонта вышла соответствующая область Солнца", — говорится в Telegram-канале учреждения.
Как уточнили в лаборатории, на пике комплекс пятен имел суммарную площадь около 2,3 тысячи единиц (миллионных долей солнечной полусферы). Это было одно из самых больших значений в истории.
"Для сравнения: область 4341, породившая события предыдущей недели, в том числе крупнейший в XXI веке радиационный шторм, имела на момент этих событий площадь всего 500 единиц", — рассказали ученые.
При этом за все время существования исчезнувшая область так и не смогла произвести ни одного крупного взрыва. Солнце просто поглотило всю массу пятен и связанной с ними энергии.