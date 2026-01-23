https://ria.ru/20260123/sk-2069907967.html
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры - РИА Новости, 23.01.2026
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры
Подросток умер после урока физкультуры в школе в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
ленинградская область
россия
выборгский район
ленинградская область
россия
выборгский район
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры
СК: в Ленинградской области школьнику стало плохо на уроке физкультуры, он умер