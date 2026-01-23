Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 23.01.2026 (обновлено: 23:42 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/sk-2069907967.html
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры - РИА Новости, 23.01.2026
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры
Подросток умер после урока физкультуры в школе в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:24:00+03:00
2026-01-23T23:42:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
выборгский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260123/prichina-2069805871.html
ленинградская область
россия
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Выборгский район
В Ленинградской области школьник умер после урока физкультуры

СК: в Ленинградской области школьнику стало плохо на уроке физкультуры, он умер

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Подросток умер после урока физкультуры в школе в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 22 января 2026 года 14-летнему подростку внезапно стало плохо в школе на уроке физкультуры. Вызванные медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось", – говорится в сообщении.
Как отмечается, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
Конфликт мужчины с охранниками в торговом центре Сити Молл в Приморском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СК назвал причину смерти покупателя в ТЦ в Петербурге
Вчера, 11:57
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВыборгский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала