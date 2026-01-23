https://ria.ru/20260123/simonyan-2069896419.html
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале - РИА Новости, 23.01.2026
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале
Визит спикера парламента Армении Алена Симоняна в Россию запланирован на 5-6 февраля, сообщает пресс-служба парламента республики. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:37:00+03:00
2026-01-23T15:37:00+03:00
2026-01-23T15:37:00+03:00
в мире
армения
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410824_0:135:2949:1794_1920x0_80_0_0_ccd497fdd9d488886ad36054663207b7.jpg
https://ria.ru/20251228/armeniya-2065232244.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410824_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_6e657a2114bc7999d7160347f5170588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Армения, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале
Визит спикера парламента Армении Симоняна в Россию запланирован на 5-6 февраля