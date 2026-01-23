Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/simonyan-2069896419.html
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале - РИА Новости, 23.01.2026
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале
Визит спикера парламента Армении Алена Симоняна в Россию запланирован на 5-6 февраля, сообщает пресс-служба парламента республики. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:37:00+03:00
2026-01-23T15:37:00+03:00
в мире
армения
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410824_0:135:2949:1794_1920x0_80_0_0_ccd497fdd9d488886ad36054663207b7.jpg
https://ria.ru/20251228/armeniya-2065232244.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011410824_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_6e657a2114bc7999d7160347f5170588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Армения, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Спикер парламента Армении посетит Россию в феврале

Визит спикера парламента Армении Симоняна в Россию запланирован на 5-6 февраля

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАлен Симонян
Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Ален Симонян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Визит спикера парламента Армении Алена Симоняна в Россию запланирован на 5-6 февраля, сообщает пресс-служба парламента республики.
Отмечается, что детали визита были обсуждены в ходе телефонной беседы Симоняна с с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, состоявшейся по инициативе российской стороны.
"Обсуждены детали предстоящего официального визита председателя Национального собрания Армении в Российскую Федерацию 5-6 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы были затронуты и другие вопросы повестки армянско-российских отношений.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Армения не стремится разорвать отношения с Россией, заявил глава МИД
28 декабря 2025, 21:26
 
В миреАрменияРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала