15:55 23.01.2026 (обновлено: 15:56 23.01.2026)
На Западе сделали громкое заявление о переговорах России и США в Кремле
На Западе сделали громкое заявление о переговорах России и США в Кремле
сша, в мире, россия, москва, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине, юрий ушаков
США, В мире, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Юрий Ушаков
На Западе сделали громкое заявление о переговорах России и США в Кремле

L'Antidiplomatico: переговоры России и США в Кремле стали положительным сигналом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле стала положительным сигналом для отношений Москвы и Вашингтона, пишет L'Antidiplomatico.
"Москва возвращается в центр международной дипломатии с прибытием специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера для личной встречи с президентом Владимиром Путиным", — говорится в публикации.
Отношения России и США за год изменились в лучшую сторону, заявил Косачев
Отношения России и США за год изменились в лучшую сторону, заявил Косачев
Вчера, 15:43
Отмечается, что на встрече обсуждались не только вопросы урегулирования украинского кризиса. В материале в том числе подчеркивается, что российский лидер ранее заявлял о намерении обсудить с американскими коллегами участие России в Совете мира по Газе.
"Этот сигнал подтверждает, что российско-американский диалог <…> сейчас продвигается вперед на нескольких геополитических уровнях", — резюмировал автор статьи.
Владимир Путин минувшей ночью провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США — основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Грюнбаум.
По итогам переговоров Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Кроме того, Ушаков отмечал, что Дмитриев и Уиткофф также встретятся в Абу-Даби.
Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал возмущение на Западе
Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал возмущение на Западе
Вчера, 15:24
 
