В российских школах могут сократить изучение иностранных языков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7-х классах до 408 часов, сообщил РИА Новости ректор МПГУ Алексей Лубков.

"С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов", — сказал он.

По словам ректора, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.

"В 8-х и 9-х классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю", — заключил Лубков.