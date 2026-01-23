Рейтинг@Mail.ru
03:20 23.01.2026 (обновлено: 10:59 23.01.2026)
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. С 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7-х классах до 408 часов, сообщил РИА Новости ректор МПГУ Алексей Лубков.
"С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов", — сказал он.
По словам ректора, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.
"В 8-х и 9-х классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю", — заключил Лубков.
Как сообщали в Минпросвещения в августе, такие изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.
