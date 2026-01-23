Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективным - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/senator-2069882637.html
Сенатор назвал превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективным
Сенатор назвал превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективным - РИА Новости, 23.01.2026
Сенатор назвал превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективным
Предложения превратить БРИКС или ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в военный блок или жёсткий экономический блок, чтобы уравновесить Европейский Союз, РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T14:38:00+03:00
2026-01-23T14:38:00+03:00
в мире
константин косачев
брикс
шос
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
https://ria.ru/20260123/belgiya-2069859345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, константин косачев, брикс, шос, совет федерации рф
В мире, Константин Косачев, БРИКС, ШОС, Совет Федерации РФ
Сенатор назвал превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективным

Сенатор Косачев: превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективно

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Предложения превратить БРИКС или ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в военный блок или жёсткий экономический блок, чтобы уравновесить Европейский Союз, привело бы к повторению неудачного опыта межблокового противостояния времён холодной войны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Когда мне задают вопрос, а мне его задают часто достаточно, а не стоило бы нам эти объединения, БРИКС, ШОС, СНГ, предположим, как-то начать развивать в качестве военных блоков, чтобы уравновесить НАТО, или в качестве жёстких экономических блоков, чтобы уравновесить Европейский Союз, конечно же, есть соблазн ответить "да". Но я отвечаю "нет", - сказал политик, выступая в рамках форума "Знание. Государство".
Сенатор отметил, что отвечает отрицательно на такой вопрос, потому что с его точки зрения создание альтернативных блоков "будет всего лишь повторением очень неудачного опыта межблокового противостояния времён холодной войны".
"Это неудачный опыт, это потерянные десятилетия в истории человечества, с моей точки зрения. Мы могли бы гораздо больше сделать, если бы мы друг с другом не соперничали столь жёстко", - сказал Косачев.
Посольство Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Бельгия не должна покидать НАТО, альянс ей выгоден, заявил военачальник
Вчера, 13:37
 
В миреКонстантин КосачевБРИКСШОССовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала