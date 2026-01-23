Сенатор назвал превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективным

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Предложения превратить БРИКС или ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в военный блок или жёсткий экономический блок, чтобы уравновесить Европейский Союз, привело бы к повторению неудачного опыта межблокового противостояния времён холодной войны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Когда мне задают вопрос, а мне его задают часто достаточно, а не стоило бы нам эти объединения, БРИКС, ШОС, СНГ, предположим, как-то начать развивать в качестве военных блоков, чтобы уравновесить НАТО, или в качестве жёстких экономических блоков, чтобы уравновесить Европейский Союз, конечно же, есть соблазн ответить "да". Но я отвечаю "нет", - сказал политик, выступая в рамках форума "Знание. Государство".
Сенатор отметил, что отвечает отрицательно на такой вопрос, потому что с его точки зрения создание альтернативных блоков "будет всего лишь повторением очень неудачного опыта межблокового противостояния времён холодной войны".
"Это неудачный опыт, это потерянные десятилетия в истории человечества, с моей точки зрения. Мы могли бы гораздо больше сделать, если бы мы друг с другом не соперничали столь жёстко", - сказал Косачев.