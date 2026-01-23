Сенатор назвал превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективным

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Предложения превратить БРИКС или ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в военный блок или жёсткий экономический блок, чтобы уравновесить Европейский Союз, привело бы к повторению неудачного опыта межблокового противостояния времён холодной войны, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенатор отметил, что отвечает отрицательно на такой вопрос, потому что с его точки зрения создание альтернативных блоков "будет всего лишь повторением очень неудачного опыта межблокового противостояния времён холодной войны".