Гол экс-футболиста "Рубина" помог "Сельте" обыграть "Лилль" в Лиге Европы

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Сельта" на своем поле обыграл французский "Лилль" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Виллиот Сведберг (1) и ранее выступавший за казанский "Рубин" Карл Старфельт (69). У гостей отличился Оливье Жиру (86).
22 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
01’ • Виллиот Сведберг
69’ • Карл Старфельт
(Miguel Roman)
86’ • Оливье Жиру
(Soriba Diaoune)
На 29-й минуте прямую красную карточку за грубое нарушение правил получил полузащитник "Сельты" Уго Сотело.
"Сельта", набрав 12 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице. "Лилль" с 9 баллами располагается на 21-й позиции.
В восьмом, заключительном туре основного этапа турнира "Сельта" 29 января на выезде сыграет против сербской "Црвены Звезды", а "Лилль" в этот же день примет немецкий "Фрайбург".
Результаты остальных матчей дня:
- "Брага" (Португалия) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:0;
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) - ФКСБ (Румыния) - 4:1;
- "Зальцбург" (Австрия) - "Базель" (Швейцария) - 3:1;
- "Ницца" (Франция) - "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - 3:1;
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0;
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:1.