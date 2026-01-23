Рейтинг@Mail.ru
Гол экс-футболиста "Рубина" помог "Сельте" обыграть "Лилль" в Лиге Европы
Футбол
Футбол
 
01:08 23.01.2026
Гол экс-футболиста "Рубина" помог "Сельте" обыграть "Лилль" в Лиге Европы
Гол экс-футболиста "Рубина" помог "Сельте" обыграть "Лилль" в Лиге Европы - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Гол экс-футболиста "Рубина" помог "Сельте" обыграть "Лилль" в Лиге Европы
Испанский футбольный клуб "Сельта" на своем поле обыграл французский "Лилль" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
футбол
спорт
карл старфельт
оливье жиру
лилль
сельта
рубин
Новости
спорт, карл старфельт, оливье жиру, лилль, сельта, рубин
Футбол, Спорт, Карл Старфельт, Оливье Жиру, Лилль, Сельта, Рубин
Гол экс-футболиста "Рубина" помог "Сельте" обыграть "Лилль" в Лиге Европы

"Сельта" победила "Лилль" в ЛЕ благодаря голу экс-футболиста "Рубина" Старфельта

© официальный сайт клуба "Рубин"Защитник "Рубина" Карл Старфельт
Защитник Рубина Карл Старфельт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© официальный сайт клуба "Рубин"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Сельта" на своем поле обыграл французский "Лилль" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Виллиот Сведберг (1) и ранее выступавший за казанский "Рубин" Карл Старфельт (69). У гостей отличился Оливье Жиру (86).
Лига Европы УЕФА
22 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Сельта
2 : 1
Лилль
01‎’‎ • Виллиот Сведберг
(Яго Аспас)
69‎’‎ • Карл Старфельт
(Miguel Roman)
86‎’‎ • Оливье Жиру
(Soriba Diaoune)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 29-й минуте прямую красную карточку за грубое нарушение правил получил полузащитник "Сельты" Уго Сотело.
"Сельта", набрав 12 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице. "Лилль" с 9 баллами располагается на 21-й позиции.
В восьмом, заключительном туре основного этапа турнира "Сельта" 29 января на выезде сыграет против сербской "Црвены Звезды", а "Лилль" в этот же день примет немецкий "Фрайбург".
Результаты остальных матчей дня:
Футбол Спорт Карл Старфельт Оливье Жиру Лилль Сельта Рубин
 
