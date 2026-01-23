Рейтинг@Mail.ru
Вылет резервного борта Azur Air в Барнаул запланировали на вечер
17:23 23.01.2026
Вылет резервного борта Azur Air в Барнаул запланировали на вечер
Вылет резервного борта Azur Air в Барнаул запланировали на вечер
барнаул
ланьчжоу
китай
azur air
boeing 757
Новости
барнаул, ланьчжоу, китай, azur air, boeing 757
Барнаул, Ланьчжоу, Китай, Azur Air, Boeing 757
Вылет резервного борта Azur Air в Барнаул запланировали на вечер

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вылет резервного борта в Барнаул с пассажирами севшего в Ланьчжоу самолета Azur Air предварительно запланирован на 23.40 мск, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Пока еще готовим вылет резервного воздушного судна в Китай. Предварительно вылет уже оттуда на резерве в Барнаул - 04.40 по местному (23.40 мск)", - рассказали в Azur Air.
Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, после подачи аварийного сигнала совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай), посадка прошла благополучно. На борту было 238 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Рейс до пункта назначения выполнит резервный самолет.
БарнаулЛаньчжоуКитайAzur AirBoeing 757
 
 
