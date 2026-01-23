https://ria.ru/20260123/samolet-2069933415.html
Вылет резервного борта Azur Air в Барнаул запланировали на вечер
Вылет резервного борта Azur Air в Барнаул запланировали на вечер
Вылет резервного борта в Барнаул с пассажирами севшего в Ланьчжоу самолета Azur Air предварительно запланирован на 23.40 мск, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.01.2026
