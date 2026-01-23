Рейтинг@Mail.ru
Azur Air работает над дальнейшим перелетом пассажиров севшего самолета - РИА Новости, 23.01.2026
12:18 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/samolet-2069821896.html
Azur Air работает над дальнейшим перелетом пассажиров севшего самолета
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Службы авиакомпании Azur Air в усиленном режиме предпринимают меры для обслуживания пассажиров рейса Пхукет - Барнаул, севшего в Ланьчжоу, и обеспечения их дальнейшего перелета в пункт назначения, рассказали в Azur Air.
"Службы авиакомпании в усиленном режиме предпринимают необходимые меры для обслуживания пассажиров и обеспечения дальнейшего перелета в пункт назначения", - говорится в сообщении.
Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай), посадка прошла благополучно, в штатном режиме, на борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, рассказали ранее в Azur Air.
Специалисты оценят техсостояние самолета Azur Air, экстренно севшего в КНР
