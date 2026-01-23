https://ria.ru/20260123/samolet-2069821896.html
Azur Air работает над дальнейшим перелетом пассажиров севшего самолета
Azur Air работает над дальнейшим перелетом пассажиров севшего самолета - РИА Новости, 23.01.2026
Azur Air работает над дальнейшим перелетом пассажиров севшего самолета
Службы авиакомпании Azur Air в усиленном режиме предпринимают меры для обслуживания пассажиров рейса Пхукет - Барнаул, севшего в Ланьчжоу, и обеспечения их... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:18:00+03:00
2026-01-23T12:18:00+03:00
2026-01-23T12:18:00+03:00
пхукет (остров)
барнаул
ланьчжоу
azur air
boeing 757
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069783395_0:302:3086:2038_1920x0_80_0_0_b563ecee4d22089686da41ed6f3f61a4.jpg
https://ria.ru/20260123/samolet-2069813892.html
пхукет (остров)
барнаул
ланьчжоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069783395_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_df039814f9648810b584a1b3c35be839.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), барнаул, ланьчжоу, azur air, boeing 757
Пхукет (остров), Барнаул, Ланьчжоу, Azur Air, Boeing 757
Azur Air работает над дальнейшим перелетом пассажиров севшего самолета
Azur Air предпринимает меры для обслуживания пассажиров севшего в КНР самолета