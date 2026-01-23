https://ria.ru/20260123/samolet-2069815713.html
Самолет Azur Air успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу
Самолет Azur Air успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу
Самолет авиакомпании Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 23.01.2026
Рейс Пхукет — Барнаул экстренно сел в аэропорту Ланьчжоу