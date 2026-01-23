Рейтинг@Mail.ru
Azur Air находится в контакте с Россией из-за экстренной посадки самолета
11:19 23.01.2026
Azur Air находится в контакте с Россией из-за экстренной посадки самолета
Azur Air находится в контакте с Россией из-за экстренной посадки самолета
россия, китай, azur air, в мире, ланьчжоу, boeing 757
Россия, Китай, Azur Air, В мире, Ланьчжоу, Boeing 757
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air находится в контакте с авиационными властями России и своим представителем в Китае в связи с незапланированной посадкой Boeing 757 в Ланьчжоу, сообщили в авиакомпании.
"Azur Air находится в контакте с авиационными властями России и представителем авиакомпании в КНР", - говорится в сообщении.
На борту самолета, готовящего к экстренной посадке, находятся 238 человек
10:43
 
РоссияКитайAzur AirВ миреЛаньчжоуBoeing 757
 
 
