https://ria.ru/20260123/samolet-2069782307.html
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке - РИА Новости, 23.01.2026
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке
Boeing 757 подал сигнал бедствия над Китаем и готовится к незапланированной посадке, сообщил РИА Новости представитель Azur Air. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:44:00+03:00
2026-01-23T10:44:00+03:00
2026-01-23T11:26:00+03:00
azur air
китай
барнаул
пхукет (остров)
boeing 757
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784727_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8b4e65c77f4929de12346773f4da8c53.jpg
китай
барнаул
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784727_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e868b3c1af5cc1a03246fcbdf84be23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
azur air, китай, барнаул, пхукет (остров), boeing 757
Azur Air, Китай, Барнаул, Пхукет (остров), Boeing 757
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке
Самолет рейса Пхукет — Барнаул подал сигнал бедствия и готовится к посадке в КНР