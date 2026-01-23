Рейтинг@Mail.ru
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 23.01.2026 (обновлено: 11:26 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/samolet-2069782307.html
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке - РИА Новости, 23.01.2026
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке
Boeing 757 подал сигнал бедствия над Китаем и готовится к незапланированной посадке, сообщил РИА Новости представитель Azur Air. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:44:00+03:00
2026-01-23T11:26:00+03:00
azur air
китай
барнаул
пхукет (остров)
boeing 757
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784727_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8b4e65c77f4929de12346773f4da8c53.jpg
китай
барнаул
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784727_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e868b3c1af5cc1a03246fcbdf84be23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
azur air, китай, барнаул, пхукет (остров), boeing 757
Azur Air, Китай, Барнаул, Пхукет (остров), Boeing 757
Самолет, подавший сигнал бедствия над КНР, готовится к экстренной посадке

Самолет рейса Пхукет — Барнаул подал сигнал бедствия и готовится к посадке в КНР

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Fabrizio GandolfoBoeing 757-200 авиакомпании Azur Air
Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Fabrizio Gandolfo
Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Boeing 757 подал сигнал бедствия над Китаем и готовится к незапланированной посадке, сообщил РИА Новости представитель Azur Air.
«

"Будет совершать посадку в Ланьчжоу", — заявил собеседник агентства.

На борту находятся 238 пассажиров. Речь идет о рейсе Пхукет — Барнаул.
В авиакомпании уточнили, что авиалайнер находится в зоне ожидания, экипаж полностью контролирует параметры полета.
© Flightradar24Самолет Пхукет — Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем
Самолет Пхукет-Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Flightradar24
Самолет Пхукет — Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем
 
Azur AirКитайБарнаулПхукет (остров)Boeing 757
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала