На борту самолета, готовящего к экстренной посадке, находятся 238 человек
10:43 23.01.2026 (обновлено: 11:00 23.01.2026)
На борту самолета, готовящего к экстренной посадке, находятся 238 человек
На борту самолета, готовящего к экстренной посадке, находятся 238 человек
ланьчжоу, azur air, пхукет (остров), барнаул, boeing 757, китай
Ланьчжоу, Azur Air, Пхукет (остров), Барнаул, Boeing 757, Китай
На борту самолета, готовящего к экстренной посадке, находятся 238 человек

На борту самолета, идущего на экстренную посадку в КНР, находятся 238 человек

CC BY 2.0 / Victor / Azur Air / Boeing 757-28AСамолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
CC BY 2.0 / Victor / Azur Air / Boeing 757-28A
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На борту самолета Boeing 757, следовавшего из Пхукета в Барнаул и готовящегося к незапланированной посадке в китайском Ланчжоу, находится 238 человек, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"238", - сказал представитель Azur Air на вопрос о количестве пассажиров на борту.
Ранее представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что самолет Boeing 757 рейсом из Пхукета в Барнаул, подавший сигнал 7700 (аварийная ситуация) в небе над Китаем, готовится к незапланированной посадке в китайском Ланьчжоу.
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Самолет из Калининграда сел в Шереметьево из-за неисправности
ЛаньчжоуAzur AirПхукет (остров)БарнаулBoeing 757Китай
 
 
