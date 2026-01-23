Рейтинг@Mail.ru
Российская переговорная группа по безопасности сформирована, заявил Ушаков
04:41 23.01.2026 (обновлено: 05:46 23.01.2026)
Российская переговорная группа по безопасности сформирована, заявил Ушаков
Переговорная группа России по вопросам безопасности в ближайшие часы вылетит в Абу-Даби на переговоры с американской и украинской сторонами, сообщил... РИА Новости, 23.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Российская переговорная группа по безопасности сформирована, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переговорная группа России по вопросам безопасности в ближайшие часы вылетит в Абу-Даби на переговоры с американской и украинской сторонами, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.
Он пояснил, что сегодня в столице ОАЭ состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Со стороны России туда поедут представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков
04:51
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков
04:51
"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. <...> В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым", — сказал Ушаков.
В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продлилась 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
04:34
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти четыре часа, заявил Ушаков
