Российская переговорная группа по безопасности сформирована, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переговорная группа России по вопросам безопасности в ближайшие часы вылетит в Абу-Даби на переговоры с американской и украинской сторонами, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.

Он пояснил, что сегодня в столице ОАЭ состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Со стороны России туда поедут представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. <...> В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым", — сказал Ушаков.

В четверг спецпосланник США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продлилась 3 часа 39 минут.