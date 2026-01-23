https://ria.ru/20260123/rossija-2069748745.html
Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Ушаков
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами, заявил помощник... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
россия
юрий ушаков
владимир путин
россия
в мире, россия, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
