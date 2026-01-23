Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
06:06 23.01.2026
Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Ушаков
Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Ушаков
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами, заявил помощник... РИА Новости, 23.01.2026
Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Ушаков

Ушаков: Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО, пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей", - сказал он журналистам.
