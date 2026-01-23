Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская сторона на переговорах с представителями США в Москве акцентировала готовность направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" по Газе из замороженных ранее в Штатах российских активов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"При обмене мнениями по "Совету мира" была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 миллиард долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов", - сообщил Ушаков журналистам по итогам встречи.