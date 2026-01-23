Рейтинг@Mail.ru
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
05:23 23.01.2026
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Ушаков
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, заявил Ушаков
экономика
сша
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
экономика, сша, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Экономика, США, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская сторона на переговорах с представителями США в Москве акцентировала готовность направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" по Газе из замороженных ранее в Штатах российских активов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
"При обмене мнениями по "Совету мира" была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 миллиард долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов", - сообщил Ушаков журналистам по итогам встречи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В ГД назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира
Вчера, 22:16
 
ЭкономикаСШАРоссияМоскваЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
