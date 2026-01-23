Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в урегулировании кризиса на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
05:03 23.01.2026
Россия заинтересована в урегулировании кризиса на Украине, заявил Ушаков
Россия искренне заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
россия
сша
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия искренне заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы, как подчеркивал (президент РФ – ред.) Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США
04:55
04:55
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Делегация России в Абу-Даби получила инструкции от Путина, заявил Ушаков
04:51
04:51
 
В миреРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
