Россия заинтересована в урегулировании кризиса на Украине, заявил Ушаков

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия искренне заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы, как подчеркивал (президент РФ – ред.) Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.