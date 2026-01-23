Миграционный рейд прошел на базе "Перекрестка" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Оперативно-профилактическое мероприятие по проверке законности пребывания и проживания иностранных граждан в России прошло в распределительном центре крупной сетевой компании X5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов "Перекресток", сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что после изучения видеозаписи с камер в ТЦ стало известно, что один из охранников во время конфликта с посетителем повалил его на пол и сел на него, после чего мужчина стал задыхаться. Позже он скрылся через черный ход, установлено, что разыскиваемый является трудовым мигрантом.