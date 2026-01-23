https://ria.ru/20260123/putin-2069957171.html
Путина пригласили в новый кампус УрФУ
Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков на открытии кампусов в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в... РИА Новости, 23.01.2026
