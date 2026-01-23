Рейтинг@Mail.ru
18:33 23.01.2026 (обновлено: 18:40 23.01.2026)
Путина пригласили в новый кампус УрФУ
Путина пригласили в новый кампус УрФУ
россия, владимир путин, уральский федеральный университет, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Уральский федеральный университет, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путина пригласили в новый кампус УрФУ

Ректор УрФУ пригласил Путина в новый кампус в сентябре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков на открытии кампусов в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в новый кампус.
"Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаем вас в сентябре в новый кампус Уральского федерального университете, который станет центральной площадкой международного фестиваля молодежи", - сообщил Обабков.
Строительство кампуса завершилось ко Дню российского студенчества, здесь есть лаборатории и учебные классы. Объект построен по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".
Путин и ректор МФТИ обсудили самые важные предметы для школьников
