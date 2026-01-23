https://ria.ru/20260123/putin-2069956007.html
Путин уверен, что программа создания новых кампусов будет выполнена
Президент России Владимир Путин уверен, что программа создания новых университетских кампусов в регионах страны будет реализована. РИА Новости, 23.01.2026
