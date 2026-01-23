Путин уверен, что программа создания новых кампусов будет выполнена

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что программа создания новых университетских кампусов в регионах страны будет реализована.

"Это приличный очень объем финансирования в 150 миллиардов рублей, и будет 40 процентов - даже больше наверное - федеральное финансирование", - отметил он.