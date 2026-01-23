Рейтинг@Mail.ru
18:25 23.01.2026 (обновлено: 18:43 23.01.2026)
Путин уверен, что программа создания новых кампусов будет выполнена
Президент России Владимир Путин уверен, что программа создания новых университетских кампусов в регионах страны будет реализована. РИА Новости, 23.01.2026
общество, россия, екатеринбург, калининград, владимир путин, иммануил кант, московский физико-технический институт, уральский федеральный университет, социальный навигатор, сн_образование, балтийский федеральный университет
Общество, Россия, Екатеринбург, Калининград, Владимир Путин, Иммануил Кант, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Социальный навигатор, СН_Образование, Балтийский федеральный университет
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что программа создания новых университетских кампусов в регионах страны будет реализована.
Президент в пятницу, в преддверии отмечаемого 25 января Дня студента, приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ). Там в режиме видеоконференции состоялось открытие новых объектов университетских кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине.
"У нас большая программа, как известно, - 25 кампусов, это только на первом этапе. Первый этап у нас рассчитан до 2030 года. Уверен, что программа будет выполнена", - сказал Путин.
"Это приличный очень объем финансирования в 150 миллиардов рублей, и будет 40 процентов - даже больше наверное - федеральное финансирование", - отметил он.
Президент поздравил руководство и студентов Уральского федерального университета, Сахалинского государственного университета и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где в пятницу открылись новые объекты в рамках создания таких кампусов.
Путин пошутил о работе в МФТИ
