https://ria.ru/20260123/putin-2069942671.html
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России - РИА Новости, 23.01.2026
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России
Президент России Владимир Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России, среди которых ледокол "Лидер", не имеющий аналогов в мире. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:49:00+03:00
2026-01-23T17:49:00+03:00
2026-01-23T17:49:00+03:00
наука
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
московский физико-технический институт
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069926979_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_e82096ec9c2c5c6d9b8ecf99dd15616e.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069933950.html
https://ria.ru/20260123/putin-2069922780.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069926979_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_42051e663edb72e8f162769ad61c227d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, владимир путин, московский физико-технический институт, ленинград
Наука, Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Ленинград
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России
Путин: строительство атомных ледоколов идет по плану