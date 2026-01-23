Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России

«

"У нас, вы знаете наверняка прекрасно, 34 дизельных ледокола, 8 действующих атомных ледокола, два - "Чукотка" и "Ленинград" строятся активно, "Сталинград" заложен, закладывается, еще два у нас в проекте. Строится на Дальнем Востоке, на верфи "Звезда" еще 150 мегаватт, атомный ледокол "Лидер" - такого в мире вообще никогда не было", - сказал Путин на встрече со студентами.