Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России
17:49 23.01.2026
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России
Президент России Владимир Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России, среди которых ледокол "Лидер", не имеющий аналогов в мире. РИА Новости, 23.01.2026
экономика, россия, дальний восток, владимир путин, московский физико-технический институт, ленинград
Наука, Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Ленинград
Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России

Путин: строительство атомных ледоколов идет по плану

Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о строящихся атомных ледоколах в России, среди которых ледокол "Лидер", не имеющий аналогов в мире.
Путин в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов.
Работа студентов МФТИ станет основой будущего России, заявил Путин
"У нас, вы знаете наверняка прекрасно, 34 дизельных ледокола, 8 действующих атомных ледокола, два - "Чукотка" и "Ленинград" строятся активно, "Сталинград" заложен, закладывается, еще два у нас в проекте. Строится на Дальнем Востоке, на верфи "Звезда" еще 150 мегаватт, атомный ледокол "Лидер" - такого в мире вообще никогда не было", - сказал Путин на встрече со студентами.
Он отметил, что строительство идет согласно графику, к 2030-му году ледокол будет получен.
"Колит вообще лед, без ограничений, несколько метров. Вот, и это такая мощь, которой и сегодня ни в одной стране мира нет. И мы наращиваем, конечно, эту работу", - заключил Путин.
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, заявил Путин
Наука Экономика Россия Дальний Восток Владимир Путин Московский физико-технический институт Ленинград
 
 
Заголовок открываемого материала