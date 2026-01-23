https://ria.ru/20260123/putin-2069939594.html
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах - РИА Новости, 23.01.2026
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов в университетских кампусах в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине, передает... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:42:00+03:00
2026-01-23T17:42:00+03:00
2026-01-23T19:20:00+03:00
россия
владимир путин
иммануил кант
уральский федеральный университет
социальный навигатор
сн_образование
балтийский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069967633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac347e2d546acdede8538bac1a2e6124.jpg
https://ria.ru/20260123/mfti-2069923523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069967633_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2c1afdb79f72d09d881e331319350773.jpg
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах
С площадки МФТИ глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в регионах России. В Южно-Сахалинске открыт студенческий городок для Сахалинского государственного университета. Новый кампус создан также в Екатеринбурге для Уральского федерального университета. А в Калининграде завершено строительство двух общежитий в рамках создания кампуса Балтийского федерального университета.
2026-01-23T17:42
true
PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, иммануил кант, уральский федеральный университет, социальный навигатор, сн_образование, балтийский федеральный университет
Россия, Владимир Путин, Иммануил Кант, Уральский федеральный университет, Социальный навигатор, СН_Образование, Балтийский федеральный университет
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах
РИА Новости: Путин открыл новые объекты университетских кампусов по видеосвязи