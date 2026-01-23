Рейтинг@Mail.ru
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах - РИА Новости, 23.01.2026
17:42 23.01.2026 (обновлено: 19:20 23.01.2026)
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах
С площадки МФТИ глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в регионах России. В Южно-Сахалинске открыт студенческий городок для Сахалинского государственного университета. Новый кампус создан также в Екатеринбурге для Уральского федерального университета. А в Калининграде завершено строительство двух общежитий в рамках создания кампуса Балтийского федерального университета.
Путин открыл новые объекты университетских кампусов в российских регионах

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов в университетских кампусах в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине, передает корреспондент РИА Новости.
Церемонию открытия новых объектов провели в формате видеоконференции с регионами из подмосковного Физтеха. Путин в пятницу приехал в вуз, ознакомился с его работой и осмотрел научные лаборатории, а также пообщался со студентами и выпускниками университета.
При участии президента будет открыт новый кампус Уральского федерального университета, общежития Интеллектуального пространства будущего "Кампус Кантиана" на базе кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, а также студенческий городок в рамках строительства кампуса "Кампус СахалинTech" в Сахалинском государственном университете.
РоссияВладимир ПутинИммануил КантУральский федеральный университетСоциальный навигаторСН_ОбразованиеБалтийский федеральный университет
 
 
