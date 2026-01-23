https://ria.ru/20260123/putin-2069935711.html
Путин назвал способность увлечь школьников физикой талантом
2026-01-23T17:29:00+03:00
2026-01-23T17:29:00+03:00
2026-01-23T17:37:00+03:00
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Увлечь школьников физикой и математикой - это талант, считает президент России Владимир Путин.
Путин
в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ
) в преддверии Татьяниного дня. Студентка вуза рассказала президенту, что помимо учебы, она еще и преподает детям физику и математику.
"Если вам удается ребят, школьников, заинтересовать физикой и математикой - это очень здорово, вы талантливый человек... Это не просто - талантливым образом донести до ребят (науку - ред.) и заинтересовать их этим", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что цифры являются не просто символами, а способом мышления, до подростков важно донести это и увлечь.